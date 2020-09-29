Payquestion, ödüllü bilgi yarışması oyunu. İlk olarak Google Play üzerinden Android telefon kullanıcılarına açılan bilgi yarışması oyunu Payquestion’da belli aralıklarla görevler dağıtılıyor ve oyuncular verilen süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışıyor. En çok soruyu bilen deneyim puanı kazanmakla kalmıyor, para ile ödüllendiriliyor. Kategori seçimi yok, genel kültür bilginize güveniyorsanız hemen Payquestion - Bilgi Yarışması oyununu telefonunuza indirin, binlerce oyuncuyla yarışmaya başlayın.

Payquestion - Bilgi Yarışması Oyunu İndir Android

Türkiye’nin yeni ödüllü soru cevap ve bilgi yarışması oyunu Payquestion, bilgisine, zekasına vee kültürünee güvenen herkese açık. Diğer bilgi yarışması oyunlarından farklı olarak para ödülünü görevleri tamamlayarak alabiliyorsunuz. Her gün verilen özel görevleri yerine getirerek XP ve para kazanıyorsunuz. Profilinizde şimdiye kadar kazandığınız tutarla birlikte istatistikleriniz (seviye, deneyim puanı, aylık minimum ödeme, toplam cevaplanan soru sayısı) gösteriliyor. Ayrıca referans alanından davet ettiğiniz oyuncu sayısını görebiliyor, referans kodunuzu paylaşarak yeni oyuncuları dahil edebiliyorsunuz ki ödülü bu şekilde alabiliyorsunuz. Ödeme yapılabilmesi için minimum 5 referans ve 200 TL kazanmış olmanız gerekiyor.