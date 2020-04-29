Photo Editor uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden profesyonel bir şekilde fotoğraflarınızı düzenle yebilirsiniz.

Sunduğu gelişmiş araçlar sayesinde harika fotoğraflar elde edebileceğiniz Photo Editor uygulamasında, fotoğraflarınıza yüzlerce farklı efekt, filtre ve çıkartmalar uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı seçerek kolaj oluşturabileceğiniz Photo Editor uygulamasında, dahili kamera özelliğini kullanarak oldukça başarılı fotoğraflar çekebilmeniz de mümkün.

Fotoğraflarınız üzerinde kesme, döndürme, parlaklık, kontrast ve sıcaklık ayarları, netleştirme ve bulanıklaştırma, vurgulama, gölgelendirme ve daha birçok düzenleme aracını da kullanabileceğiniz Photo Editor uygulaması, fotoğraflarınıza ekleyebileceğiniz çeşitli sanatsal yazı fontlarını da sizlere sunuyor. Siz de sosyal medyada havalı fotoğraflar paylaşmak istiyorsanız, Photo Editor uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri