Photo Gallery HD uygulaması Android cihazlarınız için gelişmiş bir galeri uygulaması olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonunuzda yerleşik olarak gelen galeri uygulamasını yetersiz buluyorsanız, daha geniş özellikler sunan uygulamalara yönelmeniz gayet normal bir durum. Temel dosya seçeneklerinin dışında fotoğraflarınızı ve videolarınızı istediğiniz gibi organize edebileceğiniz, ek olarak fotoğraf düzenleme seçenekleri de sunan Photo Gallery HD uygulaması bu konuda tercih edebileceğiniz oldukça başarılı bir galeri uygulaması diyebilirim. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı süper hızlı bir şekilde görüntülemenize izin veren uygulama ile fotoğraflarınızı tarih, albüm ve konuma göre organize edebiliyorsunuz.

Kütüphanenizde bulunan fotoğrafların tamamını incelemek istediğinizde slayt gösterisi özelliğini de sizlere sunan Photo Gallery HD fotoğrafları favorilere ekleme, ayrıntılarını görme ve duvar kağıdı olarak ayarlama gibi ek özellikler de sunuyor. Fotoğraflarınız üzerinde çeşitli düzenlemeler yapmak istediğinizde, ek bir uygulama yüklemenize gerek kalmadan birçok düzenleme aracını sizlere sunan Photo Gallery HD uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Uygulama özellikleri