Photo Gallery uygulaması ile Android cihazlarınızda yepyeni bir galeri uygulamasına sahip olabilirsiniz.

Standart galeri uygulamalarına göre çok daha geniş yelpazede özellikler sunan Photo Gallery uygulaması, fotoğraf ve videolarınız için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü özelliğe sahip durumda. Reklamsız olarak sunulan ve oldukça az yer kaplayan uygulama, kazayla silebileceğiniz fotoğraf ve videolarınızı kurtarabilmeniz için Silinenler klasörü sunuyor. Pil tasarrufu konusunda da oldukça başarılı diyebileceğim Photo Gallery, sadece fotoğrafları ve videoları listeleyebilmenizi de sağlıyor.

Fotoğraf ve videolara etiket ekleyerek kolay bulmanızda yardımcı olan Photo Gallery, özel içeriklerinizi meraklı gözlerden koruyabilmeniz için kilitleme özelliği de sunuyor. GIF dosyalarınızı herhangi bir gecikme olmadan kolayca oynatabileceğiniz uygulamada fotoğraflarınızı duvar kağıdı olarak ayarlayabilmeniz de mümkün. Kısaca ihtiyaç duyabileceğinizden çok daha fazla özellik sunan Photo Gallery uygulamasını denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri