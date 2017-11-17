PhotoMap uygulaması ile Android cihazlarınızdan çektiğiniz fotoğrafları harita üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz.

İlginç bir fotoğraf görüntüleme uygulaması olan PhotoMap, klasik galeri uygulamalarından daha farklı bir deneyim sunuyor. Çeşitli konumlarda çektiğiniz fotoğrafları harita üzerinde işaretleyen ve bu şekilde sizlere sunan uygulamada üç boyutlu dünya haritası görünümünü de aktifleştirebiliyorsunuz.

Coğrafi konuma göre fotoğrafları bir araya getiren ve farklı bir albüm dizilimi ile fark yaratabileceğiniz uygulamanın bunun dışında birçok özelliği de bulunuyor. Fotoğraflarınızı 3D dünya haritasında görebilme ve haritayı uydu, cadde ve arazi görünümleriyle gösterme seçenekleri sunan uygulamada birçok meta veri de okunabiliyor. Fotoğraflarınızı Facebook, Twitter, Instagram ve Messenger gibi platformlarda da paylaşabileceğiniz PhotoMap uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri