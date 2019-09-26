Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Piggy Wiggy, çeşitli tuzakların ve engellerin yer aldığı eğlenceli parkurlarda yarışarak domuzları dikenlerden korumaktır.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, farklı mekanizmalar ve fırlatma sistemlerini kullanarak domuzları platformda belirli bölgelere ulaştırmak ve tuzaklara yakalanmadan hedefe ulaşmaktır. Farklı aşamalardan geçerek dikenlere takılmadan parkurda ilerlemeli ve puan toplayarak seviye atlamalısınız. Bu sayede yeni bölümlerin kilidini açabilir ve farklı mekanizmalara sahip olabilirsiniz.

Oyunda, domuzları fırlatarak dikenlerden uzaklaştırabileceğiniz mancınık, sapan, yay ve daha onlarca farklı sistem yer almaktadır. Bu sistemlerden yararlanarak parkurda farklı bölgelere erişebilir ve mutlu sona ulaşabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve macera dolu parkurları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Piggy Wiggy, bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.