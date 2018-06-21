PlantSnap uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan binlerce bitki çeşidi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Biz fark etmesek de, doğada tanımadığımız binlerce bitki türü bulunuyor. Yanından geçip “ot” diye önemsemediğimiz çoğu bitki, doğada gerçekten önemli bir yere sahip olabiliyor. Doğayı keşfetmek isteyen ve çeşitli bitki, ağaç, mantar, etli bitki, kaktüs, çiçek gibi 500.000’in üzerinde bitki veritabanına sahip olan uygulamada tek yapmanız gereken, bilgi almak istediğiniz bitkinin fotoğrafını çekmek oluyor.

Her ay en az 2000 yeni bitki türünü tanıyan PlantSnap uygulamasında, fotoğrafını çektiğiniz bitkilerin adı, sembolü, sınıfı, türü, ailesi gibi birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Doğa yürüyüşü yaparken ya da tesadüfen karşılaştığınız bitkileri tanımanıza olanak sağlayan PlantSnap uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri