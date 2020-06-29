Plinko Master oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Küçük topu istediği yerden bırak ve onun altınları toplamasını sağla. Bu parkurda bir sürü altın var fakat eğer doğru yoldan giderlerse onlara ulaşabilirler. Bunu sağlayacak olan kişi de sensin. Stratejik olarak en doğru konumu bulup topları oralardan bırakmalısın.

Ayrıca daha önce deneyimlemediğin kadar güzel fırsatlar sunuyor. Senin daha yaratıcı düşünmeni sağlayacak ve aynı zamanda strateji yapma yeteneğini de geliştirecek. Aynı zamanda renkli topları ve büyüleyici atmosferi sayesinde oyunseverlerin de beğenisini kazanıyor.

Bu benzersiz oyunda sen de bulunmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.