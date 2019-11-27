Burada yeni bir mini dünyaya sahip olacaksınız, gelin ve zanaatkar eğlencesinin tadını çıkarın. Oturma odalarında enfes ürünler. Her parçayı toplayın, montajın ustası sizsiniz!

Pocket World 3D eğlenceli ve rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. Tüm modeller dünyanın ünlü binalarına dayanmaktadır. Parçaları çeşitli modellere monte ederken, oyuncular dünyadaki egzotik atmosferleri de hissediyorlar.

Montajı kendiniz yapın, uygulayın ve kurun, montaj eğlencesini ve buna bağlı olarak yaşayacağınız bulmaca sorunlarının üstesinden gelin. Dünyanın sembolü haline gelmiş yapıları bulmacada birleştirin.

