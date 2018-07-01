Poly Artbook, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sanat eserleri ortaya çıkarabileceğiniz oyunda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir bulmaca oyunu olan Poly Artbook, kendi sanat eserlerinizi ortaya çıkarabileceğiniz bir oyundur. Oyunda renkli tablolar oluşturuyor ve uygun parçaları yerlerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Nefes kesen yüzlerce esere sahip olan oyunda sakin bir atmosfer yer alıyor. Piksel tarzı grafikleriyle de hoş bir ortam sunan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekçi 3 boyutlu modellerin de yer aldığı oyunda hızlı bir şekilde resim yapayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Poly Artbook sizleri bekliyor.

Poly Artbook oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.