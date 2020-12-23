Project Makeover, makyaj, saç kesme, alışveriş ve daha birçok işi tek başınıza yapmaya çalıştığınız, animasyonlarla çekici görseller sunan süper eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun. Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen oyunda eşleştirmeye dayalı bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Farklı temalar taşıyan 3lü eşleştirme bulmaca oyunlarını seviyorsanız Project Makeover’u oynamalısınız. Oyun ücretsiz ve güvenlidir; kız çocuğunuz/kardeşiniz için de indirip oynaması için verebilirsiniz.

Project Makeover İndir

İnsanların hayallerine gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları makyajları uygulayın. Modaya uygun kıyafetleri, saç stillerini, makyajları ve hatta mobilyaları seçin. Egosu yüksek moda ikonları, entrikacı asistanları veya yeni bir gardıroba ihtiyacı olan inatçı müşteriler gibi dramatik karakterlerle uğraşın. Mükemmel görünümü bulmanıza yardımcı olacak moda temalı bulmacaları oynayın! Avatarınızla kendi imza stilinizi özelleştirmeyi de unutmayın!