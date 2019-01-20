Ptt Kargomat 7/24 uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden PTT Kargomat’larındaki gönderileriniz için gereken bilgilere ulaşabilirsiniz.

PTT tarafından hayata geçirilen proje ile müşterilerin 7 gün 24 saat boyunca kargolarını teslim alabilmesini sağlayan Kargomat’lar kullanıma sunuldu. Teslimat adresinde olmadığınızda veya adres olarak Kargomat adreslerini verdiğinizde, kuryeler tarafından en yakın Kargomat’lara paketleriniz bırakılıyor ve size bir SMS şifresi gönderiliyor. Bu şifreyi kullanarak, en yakın Kargomat adresine giderek gönderinizin bulunduğu hazneden teslim işlemleri ni tamamlayabiliyorsunuz.

Ptt Kargomat 7/24 uygulaması da gönderilerinizi teslim almanızda kolaylık sağlayan birçok özellik sunuyor. Gelen Gönderiler bölümünden adınıza gönderilen paketlerin hangi Kargomat’ta ve haznede olduğunu kolayca görebiliyorsunuz. Size en yakın Kargomat’ı bulabilmenizi de sağlayan Ptt Kargomat 7/24 uygulamasını ücretsiz olarak indirerek, gönderilerinizi dilediğiniz zaman teslim alabilme ayrıcalığına sahip olabilirsiniz.