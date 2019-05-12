Çeşitli bulmacalar ve yapbozlar yaparak altın kazanabileceğiniz ve bu altınları kullanarak silah üretebileceğiniz Puzzle Forge, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı objelerden oluşan onlarca blok yığını arasından doğru eşleştirmeleri yaparak altın toplamaktır. Altınlarla farklı savaş aletleri ve kıyafetleri satın alabilirsiniz. Ayrıca demir atölyesi oluşturarak kendi silahlarınızı üretebilirsiniz. Seviye atladıkça demir ocağını yükseltebilir ve daha fazla silah üretebilirsiniz. Sürükleyici bulmacaları ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme bölümü bulunmaktadır. Ayrıca üretebileceğiniz yüzlerce silah ve kıyafet yer almaktadır. Altın kazanarak çeşitli savaş malzemeleri üretmeli ve bu ürünleri satarak daha fazla altın kazanmalısınız.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Puzzle Forge, geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.