Mobil platformda en iyi bulmaca koleksiyonu olarak ifade edilen oyunlardan bir tanesi olan Puzzle Glow 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Basit ve bir o kadar yenilikçi bulmacaları oyunculara sunan Puzzle Glow günümüzde Android ve iOS platformları üzerinde ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Gündelik birbirinden farklı bulmacaları oyunculara sunmaya devam eden başarılı oyun yepyeni içerikler de alıyor.

Farklı zorluklara sahip görsel bulmacalar eşliğinde oyunculara eğlenceli anlar geçiren yapım ilerlemeye dayalı olarak oynanıyor. Yani yapım da bir bulmacayı çözüme kavuşturmadan diğer bulmacaya geçemiyoruz.

Eşsiz seviye tasarımı eşliğinde tamamen eğlence yüklü bir oynanışa sahip olan yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.