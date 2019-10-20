Onlarca farklı renge sahip maskeden oluşan eşleştirme bloklarından yararlanarak eğlenceli bulmacalar çözeceğiniz ve macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız Queen of Drama, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, birbirinden zorlu eşleştirme bölümlerinde başarılı olarak puan toplamak ve tiyatro yıldızı olmak isteyen bir karaktere yardım etmektir. En az 3 aynı renge ve şekle sahip maskeyi yan yana veya alt alta getirerek eşleştirme bloklarını patlatabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Çok sayıda maskeyi bir araya getirerek kombo yapabilir ve ekstra puan kazanabilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir seviye atlayarak sonraki bulmacaya geçebilirsiniz. Sürükleyici bulmacaları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsi olarak hizmet veren Queen of Drama, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken oldukça popüler bir oyundur.