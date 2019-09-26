eSolu / Oribi Studio’nun ilk mobil oyunu olan Rebound nihayet lansmana çıktı.

Android ve İOS platformundaki oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rebound bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk içerikler eşliğinde oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan Rebound içerisinde karşımıza çıkan bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacağız. Seviye sisteminin yer aldığı oyunda seviyemiz yükseldikçe daha zorlu bulmacalar ile karşılaşacak ve zorlanacağız.

230’dan fazla seviyenin yer aldığı yapımda oyuncular birden fazla renkli ortam ile karşılaşacak, hızlı ve tempolu bir atmosferde mücadele edecekler. Rekabet modunun da yer aldığı yapımda oyuncuların gözüne hitap eden bir içerik yapısı yer alacak.

7’den 70’e herkes tarafından oynanabilen Rebound şuanda aktif olarak 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.