Android işletim sistemine sahip olan tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz Revisited L, küçük yaratıkları bir arada tutarak farklı bulmacalar çözebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda amaç, onlarca küçük yaratığı yönlendirerek belirtilen güzergahta ilerlemek ve bulmacayı çözmektir. Engebeli parkurlarda çeşitli araçlar kullanarak, karakterlerinizi bir arada tutmalı ve doğru yönde ilerlemelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden oyunda, engelleri aşmak için kullanabileceğiniz merdiven, mayın, kazma, kürek ve daha birçok farklı malzeme bulunmaktadır. Bu araçları kullanarak kapalı yolları açabilir ve haritada belirtilen noktalara ulaşarak bulmacayı sonlandırabilirsiniz.

Çok sayıda küçük yaratık figürlerini doğru bir şekilde yönlendirerek, zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve zihninizi canlandırabileceğiniz Revisited L binlerce oyun tutkunu tarafında keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.