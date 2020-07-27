Riddle Master, IQ seviyenizi test etmenize olanak sağlayabilecek eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunudur. Oyunda iki şık arasından seçim yapıyor ve soruya en uygun doğru cevaba ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Sorulan sorulara karşılık verilen iki şık arasından seçim yaparak ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Riddle Master oyununda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. İpuçlarından yola çıkarak doğru yanıta ulaşmaya çalıştığınız oyunda beyin gücünüzü test edebiliorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Riddle Master oyunu aynı zamanda Türk şirket Ruby Game Studio tarafından piyasaya sürülmüş durumda.

Riddle Master oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.