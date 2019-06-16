Farklı mekanizmalar tasarlayarak canavarları ilginç şekillerde öldürebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Roly Poly Monsters, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

İlginç yaratık tiplemeleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca farklı malzemeden yararlanarak ölümcül düzenekler tasarlamak ve yaratıkları etkisiz hale getirerek puan toplamaktır. Farklı fırlatma mekanizmaları icat ederek canavarları ilginç şekillerde öldürmeli ve seviye atlayarak yeni malzemelerin kilidini açmalısınız. Blokların üstünde yer alan canavarları kesici ve delici silahlarla etkisiz hale getirmelisiniz. Yaratıkları ne kadar farklı şekillerde öldürürseniz, o kadar fazla puan toplarsınız.

Oyunda kuru kafa ve daha onlarca ilginç canavar tiplemesi yer almaktadır. Ayrıca canavarları öldürmek için tasarlayabileceğiniz sayısız fırlatma mekanizması ve malzemesi bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Roly Poly Monsters, 100 binden fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.