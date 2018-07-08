Rumini, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz ve eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Okey taşlarıyla oynadığınız oyunda taşları sıralayarak yok ediyor ve puanlar kazanıyorsunuz.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda okey ustalarına taş çıkarıyorsunuz. Her yaştan bireylerin rahatlıkla oynayabileceği oyunda taşları sıralayıp puanları kapıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Renkleri belirleyip stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda zorlu seviyeleri de tamamlamanız gerekiyor. Özel güçler kullanarak oyun alanını daha hızlı temizleyebileceğiniz oyunda kendinizi geliştirip reflekslerinizi sonuna kadar geliştirebiliyorsunuz. Eşsiz bir oynanışa sahip olan oyunda tek amacınız taşları bir araya getirip yok etmek. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda harika anlar geçirebiliyorsunuz. Rumini sizleri bekliyor.

Rumini oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.