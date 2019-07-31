Safe Family uygulaması ile çocuklarınızın telefon ve tabletlerinde neler yaptıklarını takip edebilirsiniz.
Safe Family uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda çocuklarınızın güvenliğini kontrol altına alabilirsiniz.
Dijital ortamda bulunan uygunsuz pek çok içeriğe çocuklarınızın ulaşmasını istemiyorsanız, bunu Safe Family uygulamasıyla kontrol altına alabilmeniz mümkün. Çocuklarınızın telefon kullanırken yaptıkları etkinlikleri izleyebileceğiniz ve uygunsuz içerikleri engelleyebileceğiniz uygulamada, cihaz kullanımıyla ilgili raporları da görebiliyorsunuz.
Çocukların belirli kategorilerde bulunan uygulamalara erişimini engellemenize de imkan sağlayan Safe Family uygulamasında, uygulamalarda geçirilecek maksimum süreyi de ayarlamanızı sağlıyor. GPS izleme özelliği de sunan Safe Family, çocuklarınızın nerede olduğunu izlemenizin yanında belirlediğiniz konumlardan ayrıldıklarında otomatik uyarı alabilmenizi sağlayan bir özellik de sunuyor. 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği sunan Safe Family uygulamasını kullanışlı bulursanız, aylık veya yıllık abonelik modelleriyle satın alarak kullanmaya devam edebilirsiniz.