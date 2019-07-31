Safe Family uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda çocuklarınızın güvenliğini kontrol altına alabilirsiniz.

Dijital ortamda bulunan uygunsuz pek çok içeriğe çocuklarınızın ulaşmasını istemiyorsanız, bunu Safe Family uygulamasıyla kontrol altına alabilmeniz mümkün. Çocuklarınızın telefon kullanırken yaptıkları etkinlikleri izleyebileceğiniz ve uygunsuz içerikleri engelleyebileceğiniz uygulamada, cihaz kullanımıyla ilgili raporları da görebiliyorsunuz.