Samsung Kids Mode uygulamasını kullanarak çocuklarınızın Android cihazları güvenle kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Günümüz çocukları teknolojiyle iç içe olduğundan telefon ve tabletleri ellerinden bırakmadan saatlerce kullanabiliyorlar. Bu da ebeveynler için takip edilmesi gereken bir durum haline geliyor. İnternetteki içeriklerin güvenli olması, uygulama içi alımlar vb. durumları takip etmek de bir hayli zor olduğundan, yardımcı uygulamalara ihtiyaç olabiliyor.