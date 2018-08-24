Samsung Kids Mode uygulaması sayesinde akıllı telefonlarınızı çocuklarınıza güvenle verebilirsiniz.
Samsung Kids Mode uygulamasını kullanarak çocuklarınızın Android cihazları güvenle kullanmasını sağlayabilirsiniz.
Günümüz çocukları teknolojiyle iç içe olduğundan telefon ve tabletleri ellerinden bırakmadan saatlerce kullanabiliyorlar. Bu da ebeveynler için takip edilmesi gereken bir durum haline geliyor. İnternetteki içeriklerin güvenli olması, uygulama içi alımlar vb. durumları takip etmek de bir hayli zor olduğundan, yardımcı uygulamalara ihtiyaç olabiliyor.
Samsung Kids Mode uygulaması, çocukların kullanımı için tasarlanan ve hem eğlenceli hem de eğitici bir uygulama olarak öne çıkıyor. Çocukların, akıllı telefonlarınızdaki verilere ulaşmasını engellemek ve zararlı içeriklerden uzak tutmak için kullanabileceğiniz uygulamada, sadece sizin vereceğiniz içeriklere ulaşılabiliyor. Çocuk modundan çıkmak için de PIN kodu girmeniz gerekiyor. Ayrıca, çocuklarınıza telefonunuzu kısıtlı bir süre için vermek istiyorsanız bir süre belirleyebiliyor ve bu süre sonunda otomatik olarak uykuya geçerek kullanımı sonlandırabiliyorsunuz. Eğer siz de çocuklarınızın güvenliğini sağlamak, uygulama satın alımlarını önlemek, istenmeye aramaların önüne geçmek ve zararlı içeriklerden uzak tutmak istiyorsanız Samsung Kids Mode uygulamasını indirebilirsiniz.
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