Sanat Cepte uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan güncel sanat etkinliklerini takip edebilirsiniz.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmi uygulaması olarak yayınlanan Sanat Cepte, kurum tarafından gerçekleştirilen çeşitli sanat etkinliklerinden haberdar olmanızı sağlıyor. Sahne sanatları, tiyatro, sergi, konser gibi etkinliklerin duyurularına ulaşabileceğiniz uygulamada bilet satın alabilmeniz de mümkün.

Sanat etkinliklerine katılmaktan keyif alanların mutlaka kullanması gerektiğini düşündüğüm Sanat Cepte uygulamasında ilginizi çekebilecek birçok etkinliğe ulaşabiliyorsunuz. Takvim üzerinde katılacağınız etkinliği işaretleyebileceğiniz uygulamada, duyurulardan anında haberdar olmak için bildirimleri de etkinleştirebilirsiniz. Gerçekleştirilecek etkinliklere dair detaylı açıklamalar ve fotoğraflara da ulaşabileceğiniz Sanat Cepte uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri