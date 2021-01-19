Sharkee Browser, VPN’li tarayıcılar arasında. Android telefonunuz için ücretsiz VPN özellikli internet tarayıcısı arıyorsanız Sharkee Browser’ı tavsiye ederim. Yeni Android internet tarayıcılardan Sharkee Browser’ı telefonunuza Google Play’den yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak Sharkee Browser APK indirme bağlantısı sunulmuştur.

Sharkee Browser APK İndir

Sharkee, çok amaçlı, güvenli ve hızlı bir web tarayıcısıdır. Yalnızca 9.5MB boyutunda Android cihazlar için tasarlanan Sharkee, ücretsiz ve sınırsız VPN, gizli gezinme, takip engelleme ve daha fazlası gibi özelliklerle online gizliliğinizi koruyan araçlar sunar. Sharkee, sizin için tüm şüpheli kötü amaçlı web sitelerini engellediğinden sitelerden gelecek saldırılar konusunda endişelenmenize gerek yoktur.