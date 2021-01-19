Sharkee Browser APK, Android için ücretsiz VPN'li internet tarayıcısı. Reklam engelleme, koyu mod gibi başka özelliklere de sahip.
Sharkee Browser, VPN’li tarayıcılar arasında. Android telefonunuz için ücretsiz VPN özellikli internet tarayıcısı arıyorsanız Sharkee Browser’ı tavsiye ederim. Yeni Android internet tarayıcılardan Sharkee Browser’ı telefonunuza Google Play’den yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak Sharkee Browser APK indirme bağlantısı sunulmuştur.
Sharkee Browser APK İndir
Sharkee, çok amaçlı, güvenli ve hızlı bir web tarayıcısıdır. Yalnızca 9.5MB boyutunda Android cihazlar için tasarlanan Sharkee, ücretsiz ve sınırsız VPN, gizli gezinme, takip engelleme ve daha fazlası gibi özelliklerle online gizliliğinizi koruyan araçlar sunar. Sharkee, sizin için tüm şüpheli kötü amaçlı web sitelerini engellediğinden sitelerden gelecek saldırılar konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
- Ücretsiz, sınırsız ve yerleşik VPN: Dahili ve ücretsiz VPN’le gizliliğinizi koruyun. Ayarlar’dan VPN’i açtığınızda IP adresiniz gizlenir, web siteleri tarafından görülmez. Gizliliğiniz ve engellenen içerik konusuda endişelenmeden internette gezinebilirsiniz.
- Gece modu: Gece modu, karanlıkta en az göz yorgunluğuyla size rahat bir okuma deneyimi sunar. Ana menüden gece modunu değiştirebilirsiniz.
- Gizli gezinme: İnternette gezinmek için Gizli Modu kullanırsanız çerezler, geçmiş, otomatik doldurma bilgileri veya geçici dosyalar gibi tarama verileriniz kaydedilmez. Gizli Modu kullanmak için özel bir sekme açın.
- Güvenlik algılama: Tarayıcı, bir web sitesinin sizin için güvenli olup olmadığını veya size saldırıp saldırmayacağını ve kredi kartı numarası, şifre ve mesaj gibi bilgilerinizi çalıp çalmayacağını otomatik olarak tespit edebilir. Böyle bir site açılırsa bilgilendirilirsiniz.
- İzleme önleme: Tarayıcı ayrıca sizi gezinme verilerinizi izlemeye çalışan web sitelerinden korumak için İzleme seçeneği sunar. “Do not Track”i açmanız yeterlidir; diğer her şey sizin için otomatik olarak ayarlanacaktır.
- Daha fazlası gelecek: Sharkee, yeni bir tarayıcı. Yerleşik reklam engelleyici ve çoklu dil desteği gibi bazı kullanışlı özellikler hala geliştirilme aşamasında.
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