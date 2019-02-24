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Sihirli Masallar 1.0 (Android)
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  4. Sihirli Masallar - Android için Masal Dinleme Uygulaması

Sihirli Masallar

1.0
Android
Sihirli Masallar
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Sihirli Masallar uygulamasında çocukların severek dinlediği masalları sesli olarak dinleyebiliyorsunuz.

Sihirli Masallar uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden çocuklarınıza birbirinden güzel masalları dinletebilirsiniz.

Masallar, çocukların hayal gücünün gelişmesinde çok büyük bir yere sahip. İlkokul çağlarını bitirene kadar hem aileler hem de öğretmenler, zaman zaman çocuklara masallar okuyarak onların gelişimine katkıda bulunabiliyorlar. Siz de çocuklarınıza masal okumayı seviyorsanız ve bazı zamanlarda bunu yapacak fırsatınız olmuyorsa Sihirli Masallar uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Sesli ve animasyonlu masallar sunulan Sihirli Masallar uygulamasında, çocukların çok sevdiği Çizmeli Kedi, Küçük Deniz Kızı, Heidi, Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gratel gibi birçok masalı bulabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz masala tıklayarak çocuklarınıza keyifli anlar yaşatabileceğiniz Sihirli Masallar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, birbirinden güzel masallara anında erişim sağlayabilirsiniz.

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