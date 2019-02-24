Sihirli Masallar uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden çocuklarınıza birbirinden güzel masalları dinletebilirsiniz.

Masallar, çocukların hayal gücünün gelişmesinde çok büyük bir yere sahip. İlkokul çağlarını bitirene kadar hem aileler hem de öğretmenler, zaman zaman çocuklara masallar okuyarak onların gelişimine katkıda bulunabiliyorlar. Siz de çocuklarınıza masal okumayı seviyorsanız ve bazı zamanlarda bunu yapacak fırsatınız olmuyorsa Sihirli Masallar uygulamasından faydalanabilirsiniz.