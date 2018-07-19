Simon's Cat - Pop Time

Simon's Cat, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zevkli bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Renkli topları fırlatarak yukarıdaki diğer topları yok etmeniz gereken oyunda keyifli anlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda beğenerek oynayabileceğiniz türden bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Simon's Cat, palonları patlatarak ilerlediğiniz bir oyundur. Sevimli kedilerin yer aldığı oyunda ilerledikçe eşsiz bahçeleri keşfedebiliyor ve farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Sevimli kedileri kapanlardan kurtarmak için de mücadele ettiğiniz oyunda tek yapmanız gereken renkli balonları eşleştirmek ve puanlar kazanmak. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda kısa sürede en fazla sayıda balonu yok etmeniz gerekiyor. Zorlu seviyeleriyle de dikkat çeken Simon's Cat, aynı zamanda harika bir bulmaca oyunu diyebilirim. Eğer bu tarz bir oyun arayışınız varsa şiddetle önerebilirim.

Simon's Cat oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.