SiNKR, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca ve zeka oyunu olarak dikkat çekiyor. Minimalist atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve arkadaşlarınızda meydan okumalısınız.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken SiNKR, mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Reklamlardan arındırılımış bir şekilde karşımıza çıkan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Çengelleri kullanarak daireleri uygun yerlerine yerleştirmeye çalıştığınız oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Birbirinden zorlu seviyeleriyle dikkat çeken oyunda işiniz çok zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda harika grafikler de yer alıyor. Saatlerce oynayıp zevkli dakikalar geçirebileceğiniz oyunda işiniz çok zor. Puanlar kazanarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabileceğiniz SiNKR oyununu mutlaka denemelisiniz.

SiNKR oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.