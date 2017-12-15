SJCAM Zone uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan aksiyon kameralarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

SJCAM marka aksiyon kamerasına sahipseniz, kaydettiğiniz fotoğraf ve videolarınızı anında sosyal medyada paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu işi yapabilmenize olanak sağlayan SJCAM Zone uygulaması ile kameranızla çektiğiniz video ve fotoğrafları akıllı telefonlarınıza indirebilmeniz mümkün.

SJ4000 WiFi, SJ5000X, M20 ve Ambarella serisi modellerde kullanabileceğiniz SJCAM Zone uygulamasında eşzamanlı olarak aksiyon kameranızı kontrol edebilme imkanı da sunuluyor. Fotoğraf ve videoları telefonunuz üzerinden çekebileceğiniz uygulamada video ve fotoğraf çekimi için beyaz dengesi, çekim döngüsü, tarih damgası gibi ayarlamaları da yapabilirsiniz. Eğer siz de aksiyon kameralarınızla çektiğiniz medyaları akıllı telefonunuza aktararak paylaşım yapmak istiyorsanız SJCAM Zone uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: