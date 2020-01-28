Slingsters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Slingsters oyununda becerilerinizi sınıyorsunuz. Zorlu platformlarda yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda mantıksal bulmacalar yer alıyor. Büyük bir dikkatle tüm bölümleri tamamlamanız gereken oyunda bağımlılık yapıcı bir atmosfer yer alıyor. Fizik tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıkan oyunda yıldızları toplayarak ilerlemelisiniz. Canavarlardan da kaçmanız gereken oyunda farklı skor tabloları da yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Slingsters sizleri bekliyor.

Slingsters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.