Bu keskin nişancı oyununda keskin nişancı kaptanı olacak ve şehirdeki insanları tehlikeden kurtaracaksın. Hadi doğru düşmana hızlı bir atış yap.

Sınırlı keskin nişancı merminiz ile nişancı hedefini hızlı ve doğru atışlarla belirleyin. Mermileri boşa harcamayın, bu ilginç bir oynanışa sahip bir keskin nişancı oyunu olarak sizi tehlikeye sokabilir.

Keskin nişancı kaptanı şehirde dolaşır ve her zaman silahını hazır bulundurur, en tehlikeli hedeflerle yüzleşirsiniz. Sniper Captain'da bir keskin nişancıyı yöneteceksinizi ve bu yüzden atışlarınız en güçlü ve en doğrusu olmalı.

Sniper Captain'de farklı seviyelerde silahları karıştırarak en güçlü silahı yaratacaksınız. Silah ne kadar güçlüyse, mermi yolu o kadar hızlı olacak ve rakip yok edilecek.