Solo VPN uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden güvenli bir şekilde internete bağlanabilirsiniz.

Halka açık Wi-Fi bağlantıları her ne kadar büyük bir nimet olarak görünse de, kötü niyetli kişilerin ekmek kapısı olarak nitelendirebileceğimiz alanlar oluyor. Bu ağlara bağlanan kişilerin cihazlarına erişim sağlayan ve kişisel verilerini ele geçiren bu kişilerden korunmak için iyi bir VPN uygulamasından yardım almak gerekebiliyor. Solo VPN uygulamasını da tamamen ücretsiz ve hiçbir sınırlama olmadan kullanabiliyorsunuz.

ABD, İngiltere, Kore, Japonya, Avustralya gibi 30’dan fazla ülkeden bağlantı kurabileceğiniz Solo VPN uygulamasında herhangi bir kayıt işlemine gerek duymadan anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Belirli bölgelerde erişimi engellenen web sitesi ve uygulamalara da kolayca erişim sağlayabileceğiniz Solo VPN uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Uygulama özellikleri