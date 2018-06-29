Gündemdeki tüm gelişmeleri özet halinde incelemek istiyorsanız, Sonra Ne Oldu? uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
Sonra Ne Oldu? uygulaması, Android cihazlarınızda dünyada olup biten tüm gelişmeleri özet şeklinde sizlere sunuyor.
Milliyet’in geliştirdiği Sonra Ne Oldu? Uygulaması, gündemde neler olup bittiğine hızlıca göz atmak için kullanabileceğiniz bir haber uygulaması olarak öne çıkıyor. Farklı kaynaklardan alınan haberleri özet olarak sizlere sunan uygulama, yanıltıcı başlıklar ve görsellerle uğraşmadan kaliteli içerikleri takip edebilmenizi sağlıyor. Özet halinde verilen haberlerin öncesini de merak edenler düşünülerek hazırlanan “olayıngeçmişi” özelliği, haber ile ilgili bilmek isteyebileceğiniz tüm ayrıntıları sizlere sunuyor.
Uygulamayı kullanırken sadece ilgilendiğiniz alanlarla ilgili haberleri görmek istiyorsanız, ilginizi çeken konuları takip ederek bu konuları kapsayan haberleri listeleyebiliyorsunuz. Gündemde öne çıkan başlıkları push bildirimleri şeklinde sizlere gönderen Sonra Ne Oldu? uygulamasını ücretsiz olarak indirerek Türkiye ve Dünya gündeminde neler olup bittiğinden anında haberdar olabilirsiniz.
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