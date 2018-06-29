Sonra Ne Oldu? uygulaması, Android cihazlarınızda dünyada olup biten tüm gelişmeleri özet şeklinde sizlere sunuyor.

Milliyet’in geliştirdiği Sonra Ne Oldu? Uygulaması, gündemde neler olup bittiğine hızlıca göz atmak için kullanabileceğiniz bir haber uygulaması olarak öne çıkıyor. Farklı kaynaklardan alınan haberleri özet olarak sizlere sunan uygulama, yanıltıcı başlıklar ve görsellerle uğraşmadan kaliteli içerikleri takip edebilmenizi sağlıyor. Özet halinde verilen haberlerin öncesini de merak edenler düşünülerek hazırlanan “olayıngeçmişi” özelliği, haber ile ilgili bilmek isteyebileceğiniz tüm ayrıntıları sizlere sunuyor.