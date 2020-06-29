Sort'n Fill oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bulmaca türünde bir oyundur.

ZPlay'in bizlere sunmuş olduğu bu oyun zihin ve el becerinize yardımcı olmasının yanında doyasıya bir eğlence sunuyor. Oynanışı kolay ve el becerinizi geliştirebileceğiniz bu oyunda aynı görünüşe sahip nesneleri bir arada toplayarak seviye atlayabilirsiniz. Küçük renkli nesneler oynarken sizin de neşenizi yerine getireceğine eminim. Bu oyunda kazandığınız paralar ile nesneleri kolayca toplayacak gereçler alabilirsiniz.

Dikkat ve odaklanma gerektiren bu oyun, oyuncuya bu becerileri de kazandırıyor. Bir beyin egzersizi olarak da kabul edilen bu tarz oyunlar küçük yaştaki çocuklara zihinsel yönden çok şey katıyor. Basit oynanış şekli sayesinde de tüm yaşlara hitap ediyor.

Ayrıca birbirinden güzel şekillerde renklendirilmiş materyaller oyuna farklı bir hava katıyor. Büyüleyici atmosferi ile de oyunseverlerin oldukça dikkatini çekiyor. Sen de bu atmosferin içinde bulunmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.