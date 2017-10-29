Speak, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Üniversiteye giden herkesin telefonunda mutlaka olması gereken uygulama ile etkinlikleri takip edebilir ve notlarınızı kayıt altına alabilirsiniz.

Sadece üniversite öğrencileri için hazırlanmış olan uygulama, aynı üniversitedeki öğrencileri kaynaşmalarına yardımcı oluyor. Tamamen özgür olduğunuz uygulamada etkinlikleri takip edebilir, kullanmadığınız eşyalarınızı satabilir ve arkadaşlarınızla daha fazla sosyalleşebilirsiniz. 4 ana kategoriden oluşan uygulamada keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Üniversitedeki gündemi yakından takip edebileceğiniz Speak ile ders notlarına da kolay yoldan erişebiliyorsunuz. Tüm aktiviteleri de elinizin altında tutan Speak, hiç bir olayı kaçırmamanıza yardımcı oluyor. Sosyalleşmeyi sevenlerin mutlaka telefonlarında olması gereken Speak, aynı zamanda tamamen Türk öğrenciler tarafından geliştirilmiştir.

Basit ve kullanışlı menüleriyle de ön plana çıkan Speak'e kayıt olabilmek için üniversitenin resmi maili ile giriş yapmanız gerekiyor. Speak'i sakın kaçırmayın.

Speak uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.