Steam Chat (Steam Sohbeti) mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek, Steam arkadaşlarınız, gruplarınız ve konuşmalarınıza her an ulaşabilirsiniz. Valve’ın Discord’a rakip uygulaması Steam Chat’i masaüstünde kullanıyorsanız, mobil uygulamasını da indirmenizi tavsiye ederim. Ücretsiz!

En büyük oyun platformu olan Steam’in oyuncular arasındaki iletişimi kolaylaştıran uygulaması Steam Chat Türkçe adıyla Steam Sohbeti, artık mobilde. Steam istemcisi masaüstü sohbetinde yer alan birçok önemli özellik yer alıyor. Online ve oyunda olan arkadaşlarınızı görebildiğiniz Arkadaş Listesi, Steam’de oyun oynamak, mesajlaşmak için yeni arkadaşlar eklemenize izin veren Davet Bağlantıları, geniş Steam topluluğuyla iletişimde kalmak veya arkadaşlarınızla turnuva düzenlemek için Grup Sohbetleri gibi sıklıkla kullanılan özellikler mevcut. Linkler, videolar, Tweetler, GIF’ler, Steam ifadeleriyle Zengin Sohbet deneyimi sunan uygulamanın göndereceği bildirimleri de özelleştirebiliyorsunuz.