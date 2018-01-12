Surface: Lost Tales, gizli objeleri bularak, bulmacaları çözerek ilerlediğiniz bir macera oyunu. Peri masallarına dayandırılan oyunda iki dünya arasında gidip gelerek olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Gerçek dünya ile masallar ülkesinin kaderinden siz sorumlusunuz. Gizemlerle dolu sürükleyici bir oyuna hazırlanın!

Gizli obje bulma ağırlıklı diğer bulmaca oyunlarından farklı olarak hikaye üzerine kurulu olan Surface: Lost Tales’da bir öykü kitabı prensesinin yerine geçiyorsunuz. Hikaye kitabının eksik sayfalarını bir araya getirerek masallar ülkesinde sıkışıp kalan efsanevi karakterlere yardım ediyor, kötü karakterlerden kurtulmaya çalışıyor, esrarengiz kedinin de yardımıyla sihirli mini oyunlar ve fantastik bulmacaları çözüyorsunuz.

Bulunması gereken binlerce gizli objenin yanı sıra çözümü zaman alan mini oyun ve bulmacalar içeren masalsı macera oyununda ne yazık ki belli bir yere kadar ücretsiz gelebiliyorsunuz. Maceraya tamamlayabilmeniz için oyunu satın alıp bonus bölümleri de bitirmeniz gerekiyor.