Sushi siparişi vermek istiyorsanız ya da SushiCo restoranlarının konumunu görmek istiyorsanız, SushiCo uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uzak Doğu mutfağının en bilinen ve sevilen üyelerinden sushi, ülkemizde de oldukça büyük bir kesim tarafından sevilerek tüketiliyor. Birbirinden lezzetli Uzak Doğu yemeklerinin Türkiye’deki popüler temsilcisi SushiCo, birçok şehirde onlarca şube ile hizmet veriyor. SushiCo uygulaması üzerinden de restoranlara yol tarifi alabilme ve sushi sipariş etme imkanı sunan SushiCo, bu sayede yeni lezzetler keşfetmenizi de sağlıyor.

Yemeklerin yanında Uzak Doğu’nun özel çaylarını kapınıza kadar getiren SushiCo uygulamasında, harita üzerinden size en yakın şubeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman, çalışma saatleri içerisinde sipariş verebileceğiniz ve promosyonlardan faydalanabileceğiniz SushiCo uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı kullanabileceğiniz il ve ilçeler: İstanbul’da Altunizade, Astoria, Bahçeşehir, Ataköy, Ataköy A Plus, Kanyon, Kemerburgaz, İşkule, Nişantaşı, Palladium, Suadiye, Ümraniye Meydan, Kavacık; KKTC’de Lefkoşa; Ankara’da Gaziosmanpaşa, Panora ve Gordion Avm; Antalya’da Lara ve Alanya, İzmir’de Alsancak.