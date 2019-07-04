T.C. Anayasa Mahkemesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan Anayasa Mahkemesi faaliyetlerini takip edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi’nin resmi mobil uygulaması olarak sunulan T.C. Anayasa Mahkemesi, mahkeme faaliyetlerini takip etmek ve bu faaliyetler hakkında bilgi alabilmek için oldukça faydalı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bireysel başvuru kanallarını kullanabileceğiniz, haberler ve basın duyurularından anında haberdar olabileceğiniz T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında mahkeme gündemini de takvim üzerinden inceleyebilirsiniz.

Mevzuat, yayınlar, istatistikler ve kütüphane gibi bölümlerin de yer aldığı T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında, bilgi edinme ve kurumsal iletişim için adres, telefon ve e-posta adreslerini inceleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri