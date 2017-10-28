T.C. Başbakanlık uygulamasıyla Başbakanlık'tan yapılan resmi açıklamalara ve güncel haberlerine ulaşabilirsiniz.
T.C. Başbakanlık uygulamasıyla Android cihazlarınızdan tüm Başbakanlık haberlerini ve yönetmelikleri inceleyebilirsiniz.
Başbakanlık resmi uygulamasını kullanarak, resmi gazeteyi inceleyebilmenize olanak sağlayan T.C. Başbakanlık uygulamasında Başbakan hakkındaki güncel haberlere de ulaşabiliyorsunuz. Kanunlar, Yönetmelikler, KHK, Tüzükler, Tebliğler ve Genelge gibi içeriklere ulaşabileceğiniz uygulamada Mevzuat ve Yönetmelikleri filtreler uygulayarak bulabilmeniz mümkün. Yönetmelik adı, türü, kurum ve yıl aralığı seçerek ulaşabileceğiniz bu içeriklere kolayca ulaşabiliyorsunuz.
İletişim bölümünü kullanarak Başbakanlık ile iletişime geçebilmenize olanak sağlayan T.C. Başbakanlık uygulamasında Arşiv bölümünü kullanarak devlet arşivlerine kolayca erişebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Başbakan ve Başbakanlık güncel haberleri
- Kanunlar
- Kanun Hükmünde Kararnameler
- Tüzükler
- Yönetmelikler
- Tebliğler
- Genelge
- Mülga Kanunlar
- Resmi Gazete haberleri
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