Tako Bubble, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Tako Bubble, mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Oyunda 60'dan fazla zorlu seviyenin üstesinden gelmeli ve becerilerinizi konuşturmalısınız. Derin okyanuslarda geçen oyunda renkli kabarcıkları patlatmaya çalışıyorsunuz. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda zorlu görevleri de tamamlamalısınız. Retro tarz piksel grafiklere sahip olan oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Vahşi hayvanların üstesinden gelmeniz gereken oyunda mücevherleri de ortaya çıkarmanız gerekiyor. Eğer keyifil bir mobil oyun arayışınız varsa Tako Bubble tam size göre.

Tako Bubble oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.