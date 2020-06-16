Tangle Master 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

İpler birbine dolanmış. Onları kurtaracak birini bekliyorlar. Bunu yapabileceğine inanıyor musun? Oynarken zekanı iyi kullanman gerekecek. Çünkü bu bir strateji oyunu. En doğru hamleyi yapman gerekiyor. Yoksa birbirine dolanmış olan ipler daha kötü hale gelebilirler. Öyle olursa hiç çözemezsin. Bu nedenle en kolay yoldan ayırman gerekiyor. İlk başta iki iple başlayan oyun ilerleyen seviyelerde sayısını artırarak devam ediyor. Bu zorlu oyunun üstesinden gelebilecek misin? Harika atmosferi ve renkli grafikleriyle de oyunseverlerin beğenisini kazanıyor. Sen de başından kalkmak istemeyeceğin bir oyun arıyorsan bu tam sana göre. Sen de bu renkli dünyada bulunmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.