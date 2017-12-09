Tarifler ve Pişirme uygulaması milyonlarca yemek tarifine Android cihazlarınızdan hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Bugün ne yemek yapsam derdi ev hanımlarının en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor. Günlük öğünler, özel günler ve misafirler için ne yemek yapacağına bir türlü karar veremeyen ev hanımları, soluğu internette alıyor. İnternet üzerinde yer alan tarifleri tek bir yerde toplayan ve milyonlarca yemek tarifini sizlere sunan Tarifler ve Pişirme uygulamasında, yemek tariflerini hızlı bir şekilde internette arayabilirsiniz.

Zevklerinize göre kişiselleştirilmiş tarif listeleri sunan uygulamada dünya mutfağından yemekler, kek ve tatlı, et yemekleri, vejetaryen ve vegan tarifleri, sağlıklı tarifler, çorbalar ve daha birçok kategoride tarife ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla ve ailenizle de paylaşabileceğiniz Tarifler ve Pişirme uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri