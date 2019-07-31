Tarlam Cepte uygulaması ile Android cihazlarınızdan tarımsal faaliyetlerinizi etkin bir şekilde yürütebileceğiniz özelliklere sahip olabilirsiniz.

Tarımla uğraşan kullanıcıların faydalanabileceği ve size zamandan kazandıracak imkanlar sunan Tarlam Cepte uygulamasında tarımsal bilgi servislerinden faydalanabiliyor, hibe ve destek duyurularından anında haberdar olabiliyorsunuz. Yıllık kuraklık ve risk raporlarını da sizlere sunan Tarlam Cepte uygulamasında dolu ve yıldırım olaylarına karşı önleminizi alabilirsiniz.

Ürün bazlı yetiştiricilik önerileri sunan ve tarlanızdan en iyi verimi alabilmenizi sağlayan Tarlam Cepte uygulamasında, ilaçlama ve traktör kullanım saati uyarıları da alabilirsiniz. Beklenmeyen hava koşullarına önlem alabilmeniz için anlık olarak güncellenen hava durumu bilgilerini de sunan Tarlam Cepte uygulamasında, ekinlerinizi uydu desteğiyle anlık olarak takip edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri