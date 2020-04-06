300 kişiye kadar ücretsiz görüntülü görüşme yapabildiğiniz TeamLink, öğrenciler, öğretmenler ve şirketler tarafından en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor.

TeamLink Android Özellikleri

Video ve web konferansı için dünyanın en gelişmiş çözümlerinden biri olan TeamLink, kullanım kolaylığı ile dikkat çekmekte. Ultra düşük gecikme süresi ve kristal netliğinde video ve ses için dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı video teknolojisini kullanan uygulamada çapraz platform desteği bulunuyor.

Ultra yüksek tanımlı ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı etkileşimler sayesinde verimli bir şekilde iş yapabilmenin yanı sıra toplantılarınızı kaydedebilirsiniz. Öğretmenler online dersler için TeamLink uygulamasını kullanmakta.

Cihazlarda çok az bir depolama alanı kaplayan TeamLink'te zaman sınırı bulunmuyor. Uygulamada görüntünüzü veya mikrofonunuzun sesini kapatabilmektesiniz.