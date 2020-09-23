Telve Fal Uygulaması İndir Android: Kahve Falı, Tarot Falı, El Falı, Yüz Falı baktırma, Burç yorumları, Yükselen burç hesaplama ve daha fazlası

Telve fal uygulaması olarak geçiyor anacak yok yok! Ücretsiz burç yorumları, ücretsiz fallar, ücretsiz kahve falı, tarot falı, katina falı, melek kartı falı, yüz falı, el falı, eğlenceli testler, burç uyumu, yıldız haritası, yükselen ve Çin burcu hesaplama, sihirli küre, günlük olumlamalar Telve Android uygulamasında Telve’de istediğiniz falcıdan istediğiniz türden 3 kahve falı baktırmak ücretsiz! Telve fal uygulamasının ötesinde. Fal baktırma, burç yorumları almanın yanı sıra birbirinden eğlenceli sınırsız testler çözebilir, sevdiğinizle burç uyumu baktırabilir, yıldız haritası çizdirebilir, sihirli küreden aklınızdaki sorunun yanıtını öğrenebilir, günlük olumlama cümlelerini okuyabilirsiniz. Üstelik hepsi ücretsiz! Telve Fal Uygulaması İndir Android Kahve falı : Birbirinden yetenekli kahve falı falcıları sizden kahve falı bekliyor. Yorumların uzunluğuna ve doğruluğuna şaşıracaksınız.

: Birbirinden yetenekli kahve falı falcıları sizden kahve falı bekliyor. Yorumların uzunluğuna ve doğruluğuna şaşıracaksınız. Tarot falı : Kimine göre en güzel fal tarot falı. Kartlara yoğun enerjinizi aktarın, parmaklarınızın kartların üzerinde gezdirin ve 3 kart seçin. Tarot falı çok tutar, bilesiniz!

: Kimine göre en güzel fal tarot falı. Kartlara yoğun enerjinizi aktarın, parmaklarınızın kartların üzerinde gezdirin ve 3 kart seçin. Tarot falı çok tutar, bilesiniz! Katina falı : En iyi fal. Nokta atışı tespitler yapan Telve falcıları size hayatınızı katina falı bakarak özetleyecek. Özellikle aşk falı baktırmak istiyorsanız en isabetli aşk falı yorumları burada.

: En iyi fal. Nokta atışı tespitler yapan Telve falcıları size hayatınızı katina falı bakarak özetleyecek. Özellikle aşk falı baktırmak istiyorsanız en isabetli aşk falı yorumları burada. Melek kartı : Rastgele 3 melek kartı seçin ve size yön verecek işarete hazır olun. Bu fal dilerseniz aşk falı, iş, para, aile, arkadaşlarını anlatan fal bakacak.

: Rastgele 3 melek kartı seçin ve size yön verecek işarete hazır olun. Bu fal dilerseniz aşk falı, iş, para, aile, arkadaşlarını anlatan fal bakacak. Yüz falı : Yüz falı falcıları geçmiş hayatınızı ve kaderinizi yüzünden anlıyor. Hayatınızı bir fotoğrafla çözüyor ve geleceğiniz hakkında tavsiyeler veriyor.

: Yüz falı falcıları geçmiş hayatınızı ve kaderinizi yüzünden anlıyor. Hayatınızı bir fotoğrafla çözüyor ve geleceğiniz hakkında tavsiyeler veriyor. El falı : Kolayca elinizin fotoğrafını çekin, bilgilerinizi girin ve yollayın. Özel bakılan el falına bayılacaksınız.

: Kolayca elinizin fotoğrafını çekin, bilgilerinizi girin ve yollayın. Özel bakılan el falına bayılacaksınız. Burç yorumları : En güzel burç yorumları burada. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları burada paylaşılıyor.

: En güzel burç yorumları burada. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları burada paylaşılıyor. Eğlenceli testler : Birbirinden eğlenceli aşk testi, karakter testi, ilişki testi, zeka testi Telve’de

: Birbirinden eğlenceli aşk testi, karakter testi, ilişki testi, zeka testi Telve’de Burç uyumu : Hoşlandığınız kişi veya sevgilinizle aranızdaki uyumu merak mu ediyorsunuz? Bu sayfa tam size göre.

: Hoşlandığınız kişi veya sevgilinizle aranızdaki uyumu merak mu ediyorsunuz? Bu sayfa tam size göre. Yıldız haritası : Doğum günü, saat ve doğum yerinizi girin. Yıldız haritasınız detaylı yorumla karşınızda. Hem de ücretsiz!

: Doğum günü, saat ve doğum yerinizi girin. Yıldız haritasınız detaylı yorumla karşınızda. Hem de ücretsiz! Sihirli küre : Gözlerinizi kapayın, içinizden sorunuzu sorun ve Sihirli Küre’ye dokunun. Sihirli küre aklınızdan geçen soruyu yanıtlayacak.

: Gözlerinizi kapayın, içinizden sorunuzu sorun ve Sihirli Küre’ye dokunun. Sihirli küre aklınızdan geçen soruyu yanıtlayacak. Günlük olumlama : Derin nefes alarak 5 kere söyleyeceğiniz bu olumlama cümleleri hayatınızı değiştirecek.

: Derin nefes alarak 5 kere söyleyeceğiniz bu olumlama cümleleri hayatınızı değiştirecek. Yükselen burç hesaplama : Yükselen burcunuzu merak mı ediyorsunuz? Telve’yi indirerek öğrenebilirsiniz.

: Yükselen burcunuzu merak mı ediyorsunuz? Telve’yi indirerek öğrenebilirsiniz. Altın çiftliği: Altın kazanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! Tarlanıza buğday, mısır, kahve ekin, hazır olduklarında hasatları toplayın, ücretsiz altın kazanın. İstediğiniz kadar tarla alabilir, böylece toplayacağınız ücretsiz altınları artırabilirsiniz.