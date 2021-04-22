The Walking Dead: Survivors, Skybound çizgi roman serisine dayanan resmi hayatta kalma strateji oyunu.

The Walking Dead: Survivors İndir

Sadece hayatta kalmakla kalmayıp, Aylaklarla dolu bir dünyada büyümek için gerekenlere sahip misiniz? Rick, Michonne, Negan, Ezekiel ve Glenn gibi ikonik çizgi roman karakterleriyle yolları geçerek The Walking Dead dünyasını deneyimleyin. The Walking Dead evrenini keşfederken en sevilen yerleri ziyaret edin.

Yerleşim yeri inşa edin, duvarlarını koruyun, savunmanızı oluşturun, malzemeler toplayın, hayatta kalan diğer kişileri yanınıza alın, ittifaklar kurun, ordunuzu eğitin, lider olarak saygınlığınızı artırın, diğer oyuncularla savaşın, en önemlisi de hayatta kalın!

Resmi Oyun: Rick, Michonne, Negan ve Glenn gibi unutulmaz The Walking Dead karakterleriyle karşı karşıya gelin. Aylak ordulara karşı hayata kalın, diğer klanlarla savaşın, sığınağınızı oluşturun, ordunuzu toplayın ve bir lider olarak itibarınızı artırın.

Strateji Oyunu: Görevler, sığınağınızı korumanız ve hayatta kalmanız açısından çok önemlidir. Malzemeleri toplayın, çiftlik kurun, eğitin, keşfedin, savaşın, yeni kahramanları alın ve grubunuzun tıbbi ihtiyaçlarını karşılayın.

Savunma Oyunu: Barınağınız onu yıkmaya çalışan Aylaklar tarafından sürekli tehdit altındadır, buna göre savunmanızı oluşturmanız gerekir. Duvarlarınızı güçlendirin, engeller yerleştirin, savunma kulelerinizi inşa edin, hayatta kalanlar ekibi kurun ve üssünüzü Aylaklar ordusundan ve düşmanlardan korumak için stratejik olarak hayatta kalanların becerilerini ortaya çıkarın!

Sosyal Oyun: Aylaklar sadece başlangıçtı, Negan ve onun Kurtarıcılar çetesi gerçek bir tehdit! Klan kurmak için diğer oyuncularla takım olun. Daha fazla bölge kazanmak ve Negan’a karşı savaşmak için bölgede çeşitli klan binaları inşa edin!

Keşif Oyunu: Üssünüzün etrafındaki alanı keşfetmek, yeni konumların, karakterlerin, öğelerin, kaynakların kilidini açmanın ve hatta dünya hakkında daha fazla şey öğrenmenin anahtarıdır. Nereyi keşfetmeli? Görevi kime atamalı? Oraya ulaşınca ne yapmalı? Bunlar bir lider olarak yapmanız gereken seçimlerdir.