Tile Master oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.

Klasik üçlü bulmaca oyunudur. Aynı desene sahip üç tane blok bulduğunuzda onları birleştirerek patlatabiliyorsunuz. İlk oyunlarınızda biraz zorlanabilirsiniz. Fakat sonraları daha kolay şekilde ve kısa sürede bitireceksiniz.

Zaman sınırınız yok ama siz kendi rakibinizi seçebilirsiniz. Farklı seviyeleri tamamlayarak diğer bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Basit kuralları ve bağımlılık yapıcı şekli ile Çini Master'ın yeni versiyonu gibi.

Tile Master ile heyecan verici dünyayı dolaşalım. 30' dan fazla sevimli desenin bulunduğu oyunda farklı bir atmosfer bulunuyor. Her seviyede yeni bir dünya keşfediyorsunuz. Daha fazla dünya keşfi için bolca yıldız toplamalısınız.

Daha önce deneyimlemediğiniz tarzda güzel bir bulmaca oyunu. Siz de bu bulmacanın keyfini çıkarmak istiyorsanız ücretsiz olarak indirebilirsiniz.