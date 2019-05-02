Farklı renklere sahip damla şeklindeki blok yığınları arasından doğru eşleştirmeler yaparak puan toplayabileceğiniz ve yeni rekorlar kırabileceğiniz Time Drop, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynana kaliteli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı renklerdeki damlaların yer aldığı blokları eşleştirmek ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. En az 3 aynı renge sahip damlayı yan yana veya alt alta getirerek zincirleme eşleştirmeler yapmalı ve tek seferde olabildiğince fazla bloğu yok ederek eşleştirmeyi tamamlamalısınız. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sarı, pembe, turuncu, yeşil, kırmızı ve daha birçok farklı renge boyanmış damla şeklinde suratlar bulunmaktadır. Aynı damlaların yer aldığı blokları eşleştirerek puan toplayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Time Drop, eğlenceli anlar geçirebileceğiniz benzersiz bir eşleştirme oyunudur.