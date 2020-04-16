Tofaş Müzesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Anadolu Arabaları Müzesini sanal olarak gezebilmeniz mümkün.

Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi olma özelliği taşıyan ve Bursa’da 2002 yılında ziyarete açılan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, tarihi çok eskilere dayanan arabaların gelişimini canlı olarak görebilmenizi sağlıyor. Sesli rehber eşliğinde sanal olarak müzeyi gezebilmenize olanak tanıyan Tofaş Müzesi uygulamasında, yetişkinler ve çocuklar için ayrı tur seçenekleri bulunuyor.