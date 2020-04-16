Tofaş Müzesi uygulaması ile Anadolu Arabaları müzesini sanal olarak gezebilirsiniz.
Tofaş Müzesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Anadolu Arabaları Müzesini sanal olarak gezebilmeniz mümkün.
Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi olma özelliği taşıyan ve Bursa’da 2002 yılında ziyarete açılan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, tarihi çok eskilere dayanan arabaların gelişimini canlı olarak görebilmenizi sağlıyor. Sesli rehber eşliğinde sanal olarak müzeyi gezebilmenize olanak tanıyan Tofaş Müzesi uygulamasında, yetişkinler ve çocuklar için ayrı tur seçenekleri bulunuyor.
35 dakikalık hızlı tur, 60 dakikalık detaylı tur ve 30 dakikalık çocuklara özel tur seçeneklerini kullanabileceğiniz Tofaş Müzesi uygulamasında, listeden eser seçerek veya eser numarası girerek gezintiye başlayabilirsiniz. Atölyeler, ilk oyuncak araba, at arabaları ve merak edebileceğiniz birçok eseri bulabileceğiniz uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.
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