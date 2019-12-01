Mobil platformda birbirinden güzel oyunları piyasaya süren ve sürmeye devam eden ZYMobile geçtiğimiz haftalarda Restaurant Revival ile adından söz ettirmişti. Geliştirici yeni bir oyun daha yayınladı. Yeni oyunun adı Toy & Toon 2020 olarak belirlendi.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak Google Play’de Android kullanıcılarına sunulan Toy & Toon 2020 rengarenk yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar yaşatıyor. Klasik bulmaca oyunlarında olduğu gibi Toy & Toon 2020’de de amacımız aynı türdeki nesneleri yan yana ve alt alta getirerek 3’lü kombinasyonlar eşliğinde yok etmek olacak.

Oyuncular çapraz, L şeklinde de nesneleri yok edebilecek ve oldukça hoş görsel efektler ile karşılaşacaklar.

600’den fazla zorlu bölümün yer aldığı oyunda her hafta çeşitli ve ilginç etkinliklerde oyunculara sunuluyor. 40’dan fazla heyecan verici seviyenin yer aldığı yapımda tamamen ücretsiz bir oynanış yer alıyor.